إعلام النظام: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف قرب مطار دمشق

أخبار الآن | دمشق - سوريا (سانا)

قالت وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام السوري إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف جوية معادية قرب مطار دمشق الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مراسلها أن "دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف جوية معادية بمحيط مطار دمشق الدولي"، دون إضافة مزيد من التفاصيل وتحديد ماهية الأهداف أو المواقع المستهدفة.

وتعرضت منطقة الكسوة في دمشق إلى غارات جوية نسبت إلى إسرائيل، واستهدفت مستودعات أسلحة إيرانية، في 29 من نوفمبر الماضي.

ولم يصدر على الفور بيان من الجيش الإسرائيلي أو أي جهة بشأن تنفيذ غارات على دمشق.

وقالت إسرائيل في الرابع من سبتمبر الماضي إنها نفذت أكثر من 200 غارة جوية في سوريا في العامين الماضيين، بمعدل ​​غارتين في الأسبوع.

وتقول الحكومة الإسرائيلية إن غاراتها الجوية على سوريا ضرورية لمنع عمليات الانتشار ونقل الأسلحة التي تقوم بها إيران أو ميليشيات حزب الله اللبناني، حليفا دمشق.

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