الملك سلمان: حريصون على صيانة كيان مجلس التعاون الخليجي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

انطلقت أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، بعد ظهر الأحد، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. فيما شدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال الجلسة الافتتاحية لقمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض على ضرورة الحفاظ على كيان مجلس التعاون.

وقال إن المنطقة تتعرض للتطرف والإرهاب، ولا يزال النظام الإيراني يواصل التدخل في شؤون الدول الأخرى. وأكد ضرورة تقديم ضمانات كاملة حول برنامج إيران النووي والصاروخي.

وذكر أن المملكة تسعى إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وتناشد المجتمع الدولي لإتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني. كما أشار لسعي دول التحالف إلى تقديم مساعدات للشعب اليمني، وتواصل جهودها للتوصل إلى سلام. وشدد على ضرورة ضمان وحدة سوريا وخروج التنظيمات الإرهابية منها.

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