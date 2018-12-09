إسرائيل تعلن اكتشاف نفق ثان لحزب الله على الحدود مع لبنان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت القوات الإسرائيلية أنها اكتشفت نفقا آخر لحزب الله يمتد من لبنان، إذ جاء الإعلان الذي تبع قيام القوات بإطلاق النار على أفراد من الجماعة اللبنانية المسلحة لدى اقترابهم من الموقع الذي يعمل فيه مهندسو الجيش الإسرائيلي على هدم أنفاق.

ويعد هذا ثاني اكتشاف لنفق يمتد من لبنان عبر الحدود إلى إسرائيل منذ بدأ الجيش الإسرائيلي عملية خلال الأسبوع الحالي لرصد وتحييد ممرات الهجمات، والتي تحفر بواسطة حزب الله المدعوم من إيران وتمتد إلى شمال إسرائيل.

وفي السياق، قال الناطق باسم الجيش الليفتنانت كولونيل جوناثان للمراسلين إن النفق الجديد يمر إلى داخل إسرائيل لكنه "لا يشكل تهديدا وشيكا على التجمعات السكنية الإسرائيلية". وأضاف أن متفجرات وضعت في النفق لمنع التسلل إلى داخل إسرائيل التي تحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن "نشاطات وجميع خروقات حزب الله".

وفي وقت سابق السبت، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على ثلاثة أشخاص يشتبه في كونهم من عناصر حزب الله كانوا قد اقتربوا من الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، حيث يقوم الجيش بعملية لهدم الأنفاق.

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