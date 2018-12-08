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اعتقال مسؤول تجهيز خلايا داعش في الموصل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت تقارير أمنية عراقية، اليوم السبت، إنه تم اعتقال مسؤول بارز يتبع تنظيم داعش في مدينة الموصل.

واعتقلت القوات الأمنية المسؤول عن تجهيز خلايا تنظيم داعش بالأسلحة في مدينة الموصل بشمال العراق، وفقا لما أعلنته مديرية الاستخبارات العسكرية.

وأضافت أن عملية الاعتقال تمت إثر معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركاته

كما تم القبض على أحد الاعلاميين والمروجين لتنظيم داعش، خلال نشاطه المتطرف عبر عدة وسائل كالمنشورات والمحاضرات والكتابات التي تدعو لاعتناق الفكر المتطرف.

و أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، تفكيك خلية إرهابية خططت لاستهداف المواطنين وقوات الأمن.

 

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