عام على هزيمة داعش.. كشف حساب لفظائع التنظيم الإرهابي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

بعد مرور عام علي هزيمة التنظيم الإرهابي الأكثر تطرفاً تاركاً خلفه مدن مدمرة وآلاف القتلى وعدد كبير من المختطفين والسبايا، يحاول التنظيم تنفيذ عمليات إرهابية عبر الذئاب المنفردة، وتبرز الاشتباكات فى بلدة هجين التي إستمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، أحد المحاولات اليائسة من التنظيم الإرهابي لإحياء سيطرته على مناطق العراق بعد فقدانه لها.

وتشير تقارير ميدانية بأن داعش أصبح يسيطر فقط على 1٪ من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا مع تواجد لحوالى 2000 من متطرفي التنظيم هناك، فيما تؤكد المصادر بوجود أبرز قادة التنظيم حول بلدة هجين بما يمثل ذلك نهاية هذا التنظيم.

مسؤول أمني عراقي حذر بأن التنظيم لا يزال يمثل خطر كبير على العراق وسوريا خاصة في المناطق القريبة من الحدود بينهما، إلى ذلك، قررت الأمم المتّحدة البدء في تحقيقات واسعة بشأن الانتهاكات التي ارتكبها داعش في العراق، عبر جمع الادلة والصور لتوثيق جرائم ومذابح عناصر ذلك التنظيم الإرهابي.

فظائع التنظيم الإرهابي تعدت حتى أدني حدود المعقول، آخرها العثور على أكثر من 200 مقبرة جماعيّة بالعراق، تضم أكثر من 12 ألف جثّة، فيما تم إنتشال 4 آلاف و657 جثة من تحت الأنقاض في مدينة الموصل منذ استعادتها من داعش وحتى السادس من نوفمبر الماضي.

وأضاف بأن داعش فقدت مواردها المالية الذي كانت تحصل عليها من النفط والضرائب المفروضة في المناطق التي تسيطر عليها، ويعتمد التنظيم حالياً على بيع الذهب والاحتياطيات الأخرى التي قام بنهبها من المدن التي سيطر عليها.

فيما أشار مسؤول إستخباراتي عراقي إن داعش بدأت إعادة هيكلة قادتها، معتمدة أكثر على قادة غير عراقيين بعد مقتل معظم قادتها، وبإنتهاء الإشتباكات، سيفقد التنظيم تماماً السيطرة على أي منطقة مهمة في العراق أو سوريا.

ويبقى إرث الدمار الذي خلفه هذا التنظيم الإرهابي هائلاً بما يحتاج فترة كبيرة لمعالجة آثاره، حيث تقدر تكلفة إعادة إعمار مناطق التي شهدت اشتباكات بحوالي 88.2 مليار دولار.

ويتمثل التحدي الآخر في كمية الذخائر غير المنفجرة، خاصة في مدينة الموصل، حيث تشير المصادر بوجود حوالي أربع ملايين قنبلة غير منفجرة لا تزال منتشرة حول الموصل، أحد أكبر المدن التي سيطر عليها داعش.

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