سوريا الديمقراطية تعثر على مصنع اسلحة لداعش في هجين



أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أفادت صحيفة "صن" البريطانية، في تقرير مصور نشرته الجمعة، أن قوات سوريا الديمقراطية عثرت على مصنع أسلحة ومتفجرات لتنظيم داعش الإرهابي في محاور منطقة هجين بريف دير الزور شرق سوريا.

وحققت قوات سوريا الديمقراطية تقدماً داخل بلدة هجين أبرز البلدات الواقعة ضمن الجيب الأخير الذي يحتله تنظيم داعش الإرهابي شرقي سوريا.

وبحسب التقرير المصور، الذي قالت الصحيفة إنه حصري، استولت قوات سوريا الديمقراطية على مصنع أسلحة تركه مقاتلو تنظيم داعش وراءهم بعد تحرير المنطقة وفرارهم منها، كما أوضح التقرير أن المصنع يحتوي على أحزمة ناسفة وسيارات مفخخة كانت بحوزة التنظيم الإرهابي.

وتتواصل الاشتباكات العنيفة، بين قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي، وداعش، على محاور عدة ضمن الجيب الأخير للتنظيم في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، وتتركز المعارك في محيط وأطراف بلدات السوسة وهجين والشجلة.

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