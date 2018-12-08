واشنطن تتهم موسكو والنظام السوري بفبركة هجوم كيماوي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، موسكو، بمساعدة النظام السوري، في فبركة هجوم كيماوي لتقويض هدنة إدلب. ونفت الولايات المتحدة، الجمعة، مزاعم روسيا والنظام السوري، باستخدام المعارضة للأسلحة الكيماوية في حلب. وأوضح بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، إنه في 24 نوفمبر 2018، وجه النظام السوري وروسيا، اتهامات باطلة للمعارضة وجماعات متشددة، بشن هجوم بغاز الكلور شمال غربي حلب.

وبحسب البيان، فإن الولايات المتحدة: "تدحض هذه الرواية بقوة، ولديها معلومات موثوق بها بأن القوات الموالية للنظام، استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المدنيين في حلب في 24 نوفمبر". وأشار البيان إلى امتلاك الولايات المتحدة، معلومات تشير إلى تورط أفراد روس وسوريين في حادث الغاز المسيل للدموع، مؤكدة أن كلاً من روسيا والنظام السوري، يستخدمون هذه الواقعة كفرصة لتقويض الثقة في وقف إطلاق النار بإدلب.

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