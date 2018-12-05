السجن 25 عاماً لجندي أمريكي بتهمة مساعدة تنظيم داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية

حُكم يوم أمس الثلاثاء على جندي أمريكي في هاواي بالسَجن لمدة 25 عاماً لمساعدته تنظيم داعش, الذي كان أعلـَن في وقت سابق عن ولائه له، بحسب ما أفادت وزارة العدل. ولدى خروجه من السجن، سيبقى إيكيكا كانغ الذي يبلغ من العمر 35 عاماً ، تحت المراقبة لـ20 عاماً على الأقل.

وكان المتهم قد أخبر المدعين أنه خطط لارتكاب عمل إرهابي يستهدف سوق عيد الميلاد في هونولولو أو الثكنة التي يعمل فيها. وقال مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديمرز في بيان "تعهد كانغ الدفاع عن الولايات المتحدة بصفته عنصراً في جيشنا، لكنه خان بلاده بإعلانه الولاء لتنظيم داعش ومحاولته إرسال وثائق له".

وفقاً للسلطات الأمريكية، بدأ كانغ في أوائل عام 2016 التقرب من أفكار التنظيم الإرهابي وكان يشاهد بانتظام أفلامه الدعائية على الإنترنت. وكان الجندي الذي خضع لتدريب مكثف على القتال، قد نقل في صيف العام 2017 وثائق ومعدات عسكرية لعناصر في الإف بي آي قدّموا أنفسهم على أنهم وسطاء لتنظيم داعش.

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