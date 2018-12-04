من هو أبو العمرين الذي قتل بغارة التحالف الدولي في سوريا؟

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة(وكالات)

قال التحالف الدولي ضد داعش في سوريا والعراق إن القيادي في داعش المعروف بأبي العمرين قتل في غارة شنتها طائرة من دون طيار في البادية السورية.

وبين التحالف أن أبو العمرين أعدم في السابق عدداً من الرهائن الغربيين، من بينهم عامل الإغاثة الأمريكي بيتر كاسيغ.

وقال الكولونيل شون ريان، الناطق باسم التحالف الدولي، إن غارة التحالف أدت أيضا إلى قتل قادة ومسحلين آخرين في تنظيم داعش.

وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة أسوشييتد برس الأميركية بأن الداعشي كان يشكل تهديداً وشيكاً لقوات التحالف.

وقد تورط في قتل المواطن الأميركي وحارس الجيش الأميركي السابق، بيتر كاسيغ، وكان مرتبطاً بشكل مباشر بإعدام عدة سجناء آخرين، كعضو كبير في تنظيم داعش، ولا تزال الغارات الجوية لقوات التحالف تعطل قيادة وتنظيم داعش في ساحة المعركة».

يذكر أنه في عام 2014، نشر تنظيم داعش مقطعاً مصوراً لرجل ملثم بملابس سوداء، يشير إلى رأس رجل آخر ملقى أمامه على الأرض، وهو يقول: «هذا هو بيتر إدوارد كاسيغ، المواطن الأميركي».

وتم القبض على كاسيغ في 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2013، بينما كان يقوم بتوصيل المساعدات في سوريا، من خلال منظمة إغاثة أسسها. واعتنق الإسلام أثناء الأسر، وغير اسمه الأول إلى عبد الرحمن، حسبما ذكرت صحيفة «يو إس توداي» الأميركية.

وقد أصدر والداه، إد وبولا كاسيغ، كثيراً من المناشدات للإفراج عنه، بعدما نشر التنظيم مقطعاً مصوراً في أكتوبر 2014، يظهر قطع رأس أحد عمال الإغاثة، وهو البريطاني آلان هينينغ.

في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، أصدر «داعش» شريط فيديو يظهر أن كاسيغ قد قطع رأسه. وأكد البيت الأبيض وفاة كاسيغ بعد يومين.

وكان كاسيغ (26 عاماً) جندياً أميركياً سابقاً، ترك الخدمة العسكرية في الجيش الأميركي في عام 2004، وقام بالالتحاق بالعمل التطوعي، وكانت سوريا نهاية مشواره التطوعي قبل اغتياله علي يد تنظيم داعش.

اقرأ أيضا:

قتل قائد عام ما يسمى بقاطع شرق الفرات العسكري في داعش