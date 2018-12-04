القبض على نائب البغدادي بحوزته عشرات السبائك من الذهب

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت مصادر أمنية تفاصيل القبض على نائب زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في نفق تحت منزل في سوريا، واعتقاله قبل أن يقوم بتفجير نفسه.

وأشارت المصادر إلى أن قوات التحالف ضبطت أسامة عويد إبراهيم أو أبو زيد، الذي كان مختبئاً في ممر تحت الأرض، وتم ضبط 20 هاتفا نقالا، و 80 سبيكة ً ذهبية ، وأموالا ضخمة كانت بحوزته.

يذكر أن أبو زيد كان ضابطا سورياً سابقا، وانضم إلى تنظيم القاعدة، ثم إلى تنظيم داعش.

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