هل اقتربت نهاية داعش في سوريا؟

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (محمد فروانة)

لاستعدادات مكثفة لد داعش شرقي سوريا، فهل اقتربت نهاية التنظيم المتشدد في سوريا؟

يستعد آلاف المقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية، وفصائل سورية معارضة، لسحق آخر معاقل داعش شرقي سوريا، في إطار تحضيرات لعملية عسكرية تعتزم القوات بمساندة التحالف الدولي تنفيذها للقضاء على آخر جيوب التنظيم

- المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال إن آلاف المقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية، وفصائل سورية معارضة، وصلت إلى محيط جيب تنظيم داعش وحقل التنك عند ضفاف نهر الفرات الشرقية في سوريا

- المقاتلون وصلوا في سيارات رباعية الدفع، مثبت عليها رشاشات ثقيلة، تمركزت على خطوط التماس مع تنظيم داعش

- قوات سوريا الديمقراطية، أرسلت خلال اليومين الماضيين تعزيزات عسكرية كبيرة قرب مدينة هجين وريفها، التي تعد آخر معاقل التنظيم في ريف دير الزور الشرقي

- بلغ تعداد المقاتلين في حقل التنك النفطي, الذي توجد فيه قاعدة لقوات سوريا الديمقراطية أكثر من 1700 مقاتل

- تعتمد هذه القوات، على مقاتلين عرب من العشائر يعرفون الطبيعة الجغرافية، لشن الهجمات ضد التنظيم، الذي حوّل ديز الزور إلى مصيّدة للموت.

داعش حول دير الزور إلى مصيدة للموت

- في المقابل، يستميت التنظيم الإرهابي في الدفاع عن آخر معاقله بعد انحسار نفوذه في سوريا، إذ يتحصن في الجيب الواقع في ريف دير الزور الشرقي بمحاذاة الحدود العراقية نحو ألفي مقاتلي من أفراد التنيظم

التنظيم يستميت في الدفاع عن آخر معاقله في سوريا

- قبيل هذه العملية العسكرية، يقوم "داعش" بتصنيع قنابل تحتوي على مواد سامة، وضعها داخل مبنى أحد المشافى، إضافة لاستخدامه كافة أنواع الأسلحة والسيارات المفخخة والمدنيين دروعاً بشرية

قبيل العملية داعش يصنع قنابل سامة ويستخدم كافة الأسلحة

- مُني التنظيم خلال أكثر من عامين بهزائم متلاحقة في سوريا، ولم يعد يسيطر سوى على جيوب محدودة في أقصى محافظة دير الزور وفي البادية السورية شرق حمص

هزائم متلاحقة لداعش في سوريا

- محللون ومراقبون يرون أن نهاية داعش قد اقتربت، بعد خسارة الأخيرغالبية موارده وأسلحته، إضافة إلى الهزائم الكبيرة التي لحقت به في مناطق أخرى.

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استعدادات للقضاء على داعش في سوريا

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