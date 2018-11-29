مقاضاة نمساوي لتجنيد أشخاص في داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حَكم القضاء النمساوي بالسجن ثمانية أعوام على نمساوي يبلغ من العمر 38 عامًا لإقناعه عائلتين مع أطفالهما التسعة بالإنضمام إلى تنظيم داعش في سوريا، بينما حُكم على بلغاري بالسجن سبعة أعوام لحيازته خططًا لهجوم إرهابي.

وقال القضاء إن المتهم النمساوي، أقنع عددًا من الأشخاص بالقيام برحلات إلى سوريا للإنضمام إلى صفوف تنظيم داعش. بين هؤلاء عائلتان مع أطفالهما التسعة، عادتا إلى النمسا، وتمت محاكمتهما وإدانتهما. أما البلغاري، الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، وحكم عليه بالسجن سبعة أعوام لامتلاكه خططًا لهجوم إرهابي، فقد عاد من سوريا في 2015.

ومنذ 2011، سافر حوالى 300 شخص أو حاولوا التوجّه إلى العراق أو سوريا من النمسا، حسب وزارة الداخلية في فيينا. وقد قتل نحو خمسين منهم، وعاد حوالى مئة آخرين.

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