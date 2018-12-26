إليكم أبرز الإكتشافات الأثرية في مصر خلال العام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال العام 2018، كشفت وزارة الآثار المصرية عن مجموعة من الاكتشافات الأثرية، فإليكم أبرزها:

- جبانة تعود إلى ما قبل 4400 عام في موقع سقارة الأثري.

- اكتشاف 8 مومياوات تعود إلى عصر البطالمة في الفترة الممتدة بين 323 و30 قبل الميلاد، كانت في توابيت مزخرفة وملونة بألوان صاخبة وحيوية، في دهشور بالقرب من الجيزة.

- اكتشاف تمثال حجري يمثل أبو الهول في كوم أمبو، في معبد بالقرب من أسوان، مخصص للإله التمساح سوبك.

- شبكة منحدرات عمرها 4500 عام في محجر بالصحراء الشرقية وكذلك قطعة كبيرة من جبن الماعز، يقدر عمرها بحوالي 3200 سنة في قبر بسقارة.

- اكتشاف مقبرة لسيدة تدعى "حتبت" وهي إحدى الموظفات البارزات في عصر الدولة القديمة في منطقة الأهرامات بالجيزة.

- الكشف عن أكثر من 4500 قطعة أثرية جديدة تخص تمثال الملك بسماتيك الأول في منطقة المطرية.

- العثور على مقصورة احتفالات الملك رمسيس الثاني في المطرية.

- اكتشاف بقايا معبد يعود لعصر الأسرة الـ26 بمنطقة الآثار بكفر الشيخ دلتا مصر.

- مقبرة لكبير قادة الجيش في عهد الملك رمسيس الثاني بمنطقة سقارة.

- مجموعة من الدفنات وورشة للتحنيط جنوب هرم أوناس في سقارة. وبجوار الهرم نفسه، تم العثور على بئر بعمق 20 متراً يعود للعصر "الصاوي" آخر عصور النهضة المصرية القديمة.

- اكتشاف مقابر في سقارة ترجع لعصر الدولة الحديثة غير منقوشة أعيد استخدامها في العصر المتأخر كجبانة للقطط، إضافة إلى 4 مقابر أخرى ترجع لعصر الدولة القديمة..

- العثور على حجرات الدفن الخاصة لمقبرتي ريموشنتي وباكت الثاني في منطقة آثار بني حسن بالمنيا صعيد مصر.

- العثور على لوحة من الحجر الرملي وتابوتين خشبيين من الأسرتين الـ 17 والـ 18، في الأقصر جنوب مصر.

- العثور على مقبرتين أحدهما لشخص يدعى "ثاو إر إف" ومدخل المقبرة الثانية رقم " TT28" في الأقصر.

مصدر الصورة: Dailymotion

للمزيد:

مشاهد حصرية بطائرة "درون" لموقع تفجير الخارجية الليبية