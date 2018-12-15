اكتشاف مقبرة تعود لأكثر من 4400 عام في مصر

أخبار الآن| القاهرة- مصر(رويترز)

اكتشف فريق من علماء الآثار المصريين مقبرة لكاهن تعود لأكثر من 4400 عام بالقرب من أهرامات الجيزة في القاهرة، بحسب ما أعلنت وزارة الآثار المصرية.

وقال وزير الآثار خالد عناني إن المقبرة من أجمل الاكتشافات الأثرية الأخيرة خلال عام 2018 بسبب ألوانها والنحت الموجود بها ، كما تـُعَد من أعظم الاكتشافات هذا العام لأنها لم تـُسرق ووُجدت كاملة.



وتعود مقبرة الكاهن "واح تي" إلى الأسرة الفرعونية الخامسة (ما بين 2500 و2300 قبل الميلاد) أثناء حكم نفر إير كارع، وفق الوزارة.

وأضاف أن صاحب المقبرة كان يعمل "الكاهن المطهر والمشرف على قصر الإله الملكي في عهد الأسرة الخامسة"، مضيفا أن "المقبرة طولها 10 أمتار وارتفاعها 3 أمتار ويجري العمل في استكمال أعمال الحفائر بها".

اقرأ أيضا:

مناشدات لحمايتهما.. نوعان من زرافات أفريقيا مهددان بالإنقراض