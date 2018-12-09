مناشدات لحمايتهما.. نوعان من زرافات أفريقيا مهددان بالإنقراض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

صنّف تقرير صادر عن الإتحاد الدولي لحفظ الطبيعية (IUNC) نوعين فرعيين من الزرافات، إلى القائمة المعرضة لخطر الإنقراض. وبحسب التقرير، فإنّ "هذين النوعيين هما زرافة الكردفان والزرافة النوبية، وهما يعيشان في شرق ووسط وغرب أفريقيا".

بدوره، أكّد الدكتور جوليان فينيسي، من "IUNC" أنّ "الزرافات تعيشُ ضغطاً شديداً في نطاقها الأساسي في شرق ووسط وغرب أفريقيا"، معتبراً أنّ "التنبيه من انقراضها أطلق منذ سنوات، ومعظم المشاكل التي تواجه عالم الطبيعة والحيوان سببها الإنسان".

ولفت فينيسي إلى أنّ "الصيد غير القانوني في القارة الأفريقية أدّى إلى تزايد خطر انقراض الزرافات".

من جهته، ناشد آرثر موينزا، وهو منسق شرق أفريقيا لمؤسسة حفظ الزرافة، "أنصار البيئة لمضاعفة جهودهم من أجل الحفاظ على الزرافات من الإنقراض"، مؤكداً على "ضرورة أن تنصب كل الجهود في حفظ الزرافات حول القارة، وتكريس إدارة استباقية حاسمة لحمايتها من خطر الإنقراض".

مصدر الصورة: Biologijakp

للمزيد:

فتى ماليزي يلقى حتفه في سريره.. والسبب "سماعات الأذن" (صورة)