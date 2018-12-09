فتى ماليزي يلقى حتفه في سريره.. والسبب "سماعات الأذن" (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعرض فتى ماليزي يدعى "محمد الزهار ميتا" لنهاية مأساوية بعد تعرض أثناء نومه في سريره، لـ صاعقة كهربائية بسبب سماعات الهاتف.

وفي التفاصيل التي كشفها موقع "ذا كوفيرج" الإخباري، فإنّ "محمد لقيَ حتفه في منزله بمدينة كامبونغ بارو الماليزية، إثر إصابته بصعقة من سماعات الأذن المربوطة بهاتفه الموصول إلى الشاحن طوال الليل".

ولفت الموقع أنّ "والدة محمد وجدته مستلقياً على الأرض عندما كانت تهمّ لمغادرة المنزل، وتركته ظناً أنه لا زال نائماً، لكنها فوجئت بوجوده بنفس الوضعية عندما عادت إلى المنزل ظهراً، لتكتشف وفاته".

وذكر "ذا كوفيرج" أنّه "لم تظهر أي علامات للإصابة على جسد محمد سوى في أذنه اليسرى التي بدت آثار حروق في داخلها، وكانت مغطاة بالدماء".

وكانت الدراسات قد حذرت من خطورة النوم وارتداء سماعات الهاتف أثناء شحنه، وهي العادة التي يمارسها الكثيرون خصوصاً الأطفال.

(الفتى محمد الزهار ميتا - Skanaa)

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