دراسة تكشف مخاطر التسوق: يعزّز الوحدة ويصيبكم بالكآبة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة جديدة أنّ "حب التسوق والإفراط به، سببه الحزن والكآبة والوحدة"، لافتةً إلى أنّ "إدمان التسوق قد يصيب أصحابه بمخاطر على الصعيد الشخصي والمادي". وفي إطار دراساتهم، حدد العلماء 3 أنواع من التسوق: التسوق كمنافسة مع الآخرين - التسوق لتجميع الأغراض - التسوق للراحة النفسية.

إلى جانب ذلك، فقد وجدت الدراسات أنّ "التسوق يصيب الشخص بالوحدة والكآبة"، موضحة أنّ "الأشخاص الذين يعيشون الوحدة، سيواجهون مشكلة أكبر عندما يلاحظون أنّ لا أحد يكترث لمشترياتهم، كما أن لا أحد يريد الذهاب معهم للتسوق".

وترى دراسات الباحثين النفسية أنّ "الشخص يعي تماماً أنه من خلال التسوق لا يستطيع شراء صديق، الأمر الذي سيزيدُ من كآبته وسيعّزز من وحدته، في حين أن الكثيرين سيرون أن أغراضهم ستبقى في الخزانة ولا يوجد أي جدوى للتسوق لأنهم وحيدون".

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