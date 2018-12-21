الإمارات تدعم باكستان بـ 3 مليارات دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عزمها إيداعَ ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني، لدعم السياسة المالية والنقدية في باكستان.

يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية موَّل ثمانية مشاريع تنموية في باكستان بقيمة إجمالية بلغت مليارا و خمسة مائة مليار منها 931 مليون درهم على هيئة مِنَحٍ.

وغطت تمويلات الصندوق مشاريع في قطاعات مثل الطاقة والصحة والتعليم والطرق.

وتعد باكستان من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة ويأتي دعم الدولة للسياسة المالية الباكستانية استنادا للعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين وتعزيزا لآفاق تعاونهما الواسع في المجالات كافة.

وأوضح صندوق أبوظبي للتنمية في بيان له اليوم أنه سيودع ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني خلال الأيام المقبلة لتعزيز السيولة والاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية لدى البنك.

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