وزير التسامح في الإمارات: دولتنا نموذج للتسامح والتعايش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قال وزير التسامح في دولة الإمارات الشيخ نهيان بن مبارك في لقاء له مع صحيفة (The National)، إن تركيز دولة الإمارات في العام القادم سيكون على تعزيز التعايش السلمي والحوار بين مختلف الجنسيات، وأضاف "يجب أن ينصب تركيزنا دائماً على إسقاط أسوار سوء الفهم وإحياء تقاليد التسامح والتبادل المفيد للأفكار والاهتمامات."

وأكد الشيخ نهيان في مقابلته، أن إعلان رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد عام 2019 عاماً للتسامح جاء في التوقيت المناسب، "فهو امتداد لعام زايد الذي أعلن عنه لعام 2018"، مؤكداً أن العام المقبل سيكون عاملاً رئيسياً في تعزيز دور الإمارات في العالم كنموذج للتسامح و"التعايش المزدهر "

وعن زيارة البابا فرنسيس المرتقبة إلى الإمارات أكد الشيخ نهيان أن الزيارة هي احتفال بقيمة الحوار بين الشعوب من مختلف الأديان والمعتقدات"، وأضاف "عندما أسس المغفور له الشيخ زايد أمتنا، ترسخ لديه اعتقاد قوي بأن الحوار الصادق وحسن النية بين الناس من مختلف الثقافات والخلفيات، سيساعد على جعل مجتمعنا سلميًا ومزدهراً، ونحن ندرك دور الدين كقوة إيجابية رئيسية في هذا العالم".

يذكر أن الفاتيكان كان قد أعلن عن زيارة بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرانسيس، إلى الإمارات والمقررة في الـ 3 من شهر شباط (فبراير) المقبل، للمشاركة في "ملتقى الحوار العالمي بين الأديان حول الأخوة الإنسانية" ، تلبية لدعوة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسيشمل الحدث إقامة قداس لأكثر من 100 ألف شخص.

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