العثور على مقبرة لضحايا داعش في الحويجة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية العثور على مقبرة جماعية لضحايا داعش في قضاء الحويجة جنوب غربي العاصمة بغداد, كما إعتقلت 5 من مسلحي التنظيم في الموصل والأنبار.



و قال بيان عسكري إنه تم إلقاء القبض على خمسة من مسلحي داعش بينهم متعاونان مع التنظيم كانا يزودانه بتقارير عن تحركات القوات الأمنية العراقية.

وأضاف بيان الاستخبارات العسكرية العراقية "أن عملية القبض تمت في ضوء معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركاتهما".

كما عثرت الاستخبارات العسكرية على مخبأ للعتاد والمتفجرات من مخلفات تنظيم داعش يحوي 27 عبوة ناسفة و15 لغماً و4 صواريخ وذلك بمنطقة خراب جحاش غربي تلعفر بمحافظة الموصل.

الى ذلك قال مصدر أمني إن القوات الأمنية في الأنبار نفذت حملة دهم وتفتيش واسعة شملت المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي العراقي السوري وتمكنت خلالها من إعتقال 3 مطلوبين بتهم تتعلق بالإرهاب واستهداف القوات الأمنية والمدنيين.

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