قتلى من داعش في تفجير سيارة بالعراق

أخبار الآن | ديالى - العراق - (وكالات)

قُتِلَ وأصيبَ عددٌ من مسلحي داعش بانفجار سيارة كانت تُقِلهم شمال شرقي محافظة ديالى العراقية، وفق ما أعلن مصدر أمني.

وسائلُ إعلامٍ قالت إن عبوةً ناسفةً انفجرت داخلَ سيارةٍ كانت تُقِل المسلحين لدى مرورها في منطقة البوطرميش، شمال شرقي ديالى.

في ديالي أيضا، قتل مسلح من عناصر ميليشيا الحشد الشعبي وأصيب آخرون في انفجار بمديرية جلولاء شمال شرقي المحافظة.

وأوضح مصدر أمني أن عبوة ناسفة انفجرت في دورية مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي خرجوا لمداهمة البساتين في قرية الإصلاح بجلولاء ما أسفر عن القتلى والجرحي، فيما تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وتشهد بعض مناطق ديالى أعمال عنف بين فترة وأخرى بعضها يستهدف الدوريات الامنية.





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