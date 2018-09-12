13 رجلا وسيدة من داعش يسلمون أنفسهم لسوريا الديمقراطية

أخبار الآن | دير الزور - سوريا (المرصد السوري )

تستمر معارك تحرير آخر معاقل تنظيم داعش في شمالي شرقي البلاد وتحاصر قوات سوريا الديمقراطية التي تخوض الحملة العسكرية مدعومة بقوات التحالف الدولي بلدة هجين الهدف الرئيسي والأخير.



المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن 3 من افراد تنظيم داعش ، مع 10 سيدات سلموا أنفسهم برفقة عدد من الأطفال والفتيان، إلى قوات سوريا الديمقراطية، في منطقة واقعة على الحدود السورية - العراقية، ضمن الجيب الآخير للتنظيم في شرق نهر الفرات.



قوات سوريا الديمقراطية نقلت المجموعة إلى منطقة حقل التنك النفطي الذي تعرض يوم أمس لهجوم مباغت من مسلحين يتبعون للتنظيم دارت على إثرها اشتباكات عنيفة بين المهاجمين من طرف، ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية من طرف آخر، ما تسبب بسقوط خسائر بشرية من الطرفين.

يأتي هذا القصف المكثف، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تدور بين قوات سوريا الديمقراطية المدعمة بالتحالف الدولي من جهة، وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى، على محوري هجين والباغوز في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، وسط تقدم لقوات النظام في منطقة الباغوز والسيطرة على مواقع في أطراف ومحيطها، كما رصد المرصد السوري ترافق الاشتباكات مع عمليات قصف مدفعي مكثف من قبل قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، وسط استهدافات متبادلة على محاور القتال بين الطرفين

كما تسبب انفجار الألغام والقصف المتجدد والاشتباكات في سقوط مزيد من الخسائر البشرية، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع تعداد مقاتلي سوريا الديمقراطية ، إلى 11 مقاتلاً ممن قضوا أحدهم قيادي ميداني بمجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية، إضافة لارتفاع تعداد قتلى التنظيم إلى 32 على الأقل " منذ فجر يوم أمس الأول الاثنين، نتيجة العمليات العسكرية للتحالف وسوريا الديمقراطية في الجيب الأخير للتنظيم بشرق الفرات.



عبر الهاتف من القامشلي حكمت حبيب عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية

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