اعتقال المشتبه بقتلهم السائحتين الإسكندينافيتين في المغرب

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت السلطات المغربية القبض على المشتبه بهم الثلاثة , فيما يَنظر المحققون في قتل سائحتين إسكندينافيتين في جنوب البلاد , مؤكدة أنها تنظر في "الفرضية الارهابية" لعملية القتل.

وقال المتحدث باسم مديرية الأمن الوطني بوبكر سبيك إن القضاء المغربي لم يستبعد فرضية الإرهاب , مشيرا الى إن التحقيقات مستمرة بعد العثور على جثتي السائحتين من الدنمارك والنروج في جبال الاطلس الاثنين الماضي.

وأوضح سبيك "تم التعرف على الرجال الثلاثة وتبحث الاجهزة الامنية عنهم حاليا"، فيما أكد المصدر المقرب من التحقيق أن أحد هؤلاء الثلاثة "صاحب سوابق قضائية على علاقة باعمال إرهابية".

كما قال المصدر مقرب من التحقيق "لم يتم استبعاد الإرهاب بسبب ملف المشتبه به الموقوف والمطلوبين الثلاثة الذين لديهم صلات مع جماعات متطرفة".

وتم تحديد هوية الضحيتين على أنهما لويزا فيسترغر يسبرسن، طالبة دنماركية (24 عاما)، وصديقتها النروجية مارين أولاند (28 عاما). وكانتا توجهتا معا لقضاء عطلة لمدة شهر في المغرب, وكانتا في طريقهما لتسلق جبل توبقال، أعلى قمة في شمال أفريقيا، ونصبا خيمة في مكان معزول يبعد نحو ساعتين سيرا من بلدة إمليل، وفقا لمعلومات في المكان.

وافاد بيان أولي للسلطات المغربية أن جثتي الضحيتين تحملان "آثار طعن بالسلاح الابيض" على الرقبة, وقد قُطع رأس إحدى المرأتين، بحسب ما ذكر المصدر القريب من القضية.

ويتولى التحقيق مكتب الابحاث القضائية، القوة المميزة للامن المغربي المكلفة التصدي للارهاب والجرائم الكبيرة, كما تم تكليف المدعي العام في الرباط بمتابعة القضية أيضاً.

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