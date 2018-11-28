ولي العهد السعودي يصل الأرجنتين لحضور قمة الـ20

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إلى الأرجنتين لحضور اجتماعات قمة الـ20، التي ستستمر على مدار يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وتزامن وصوله للأرجنتين بعد جولة عربية قام بها ولي العهد السعودي إلى كل من الإمارات، والبحرين، ومصر، وتونس، بحث خلالها مختلف الملفات والمستجدات على الساحة العربية والتعاون المشترك مع الدول.

وكان ولي العهد السعودي غادر تونس الثلاثاء، بعد زيارة استمرت لساعات، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تناولت تعزيز التعاون بين البلدين وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، عربياً وإقليمياً ودولياً.

وقبل ذلك، أنهى ولي العهد السعودي محمد بن زيارة لجمهورية مصر العربية، أجرى خلالها أيضاً مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد خلالها على العلاقات التاريخية بين البلدين.

مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية "واس"

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