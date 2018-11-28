ولي العهد السعودي يؤكد على عمق العلاقات مع تونس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عقد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اجتماعا ثنائيا مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بعد وصوله الثلاثاء، وذلك بحضور وفدي البلدين، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وحسب الوكالة، عقد ولي العهد السعودي والرئيس التونسي اجتماعا موسعا بحضور وفدي البلدين، حيث جرى خلاله، استعراض علاقات التعاون السعودي التونسي، في شتى المجالات، والفرص الواعدة لتطويرها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وشدد الأمير محمد بن سلمان على متانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وبين تونس، كما منح الرئيس التونسي الصنف الأكبر من وسام الجمهورية لولي العهد، تقديرا لجهوده في دعم وتعزيز العلاقات السعودية التونسية.

ووصل الأمير محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء، إلى تونس في زيارة رسمية استغرقت ساعات، وغادر بعدها إلى قمة العشرين في بوينس آيرس بالأرجنتين.

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