ولي العهد السعودي يصل تونس في زيارة رسمية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى تونس، رابع ِ محطات جولته العربية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان في استقبال ولي العهد في المطار الرئاسي في العاصمة، الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي وكبار المسؤولين في الحكومة التونسية.

وبعد استراحة قصيرة في المطار، اصطحب الرئيس التونسي، ولي العهد السعودي في موكب رسمي إلى قصر قرطاج الرئاسي في العاصمة تونس.

ويضم الوفد الرسمي السعودي أيضا، الأمير تركي بن محمد المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الإعلام عواد العواد، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وعدد من المسؤولين.

ووصل ولي العهد السعودي إلى تونس، قادما من مصر، حيث أجرى محادثات مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وبدأ محمد بن سلمان جولته العربية، الخميس الماضي، وشملت حتى الآن كلا من الإمارات والبحرين ومصر وتونس.

مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

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