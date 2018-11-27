ولي العهد السعودي: نعمل مع مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المباحثات التي أجراها مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكدت على عمق العلاقات المتميزة بين البلدين.

وشدّد الأمير محمد بن سلمان، على أنّ المملكة ومصر، تعملان على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى أنّ هناك رغبة مشتركة لتعزيز التعاون بين مصر والسعودية في المجالات كافة.

واعتبر ولي العهد السعودي، أن زيارته لمصر، تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين، وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، إضافة إلى الدعم لأواصر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة.

في المقابل، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إنه تم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة، سعياً للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة.

وقال راضي، إن ذلك يأتي بما يحفظ السيادة والسلامة الإقليمية، ويصون مقدراتها ويحقق طموحات شعوبها، من خلال العمل على بلورة رؤية شاملة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، أن البلدين تعملان على تعزيز القدرات العربية في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي.

وغادر ولي العهد السعودي جمهورية مصر العربية الثلاثاء، في زيارة استمرت لمدة يومين متتالين.

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