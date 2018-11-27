السيسي: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مصر

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، خلال مباحثاته مع ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، على عمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بين مصر والسعودية، مشدداً على أنّ أمن واستقرار المملكة، جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.

وقال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصري، بسام راضي، إن الرئيس المصري أكد لولي العهد على حرص جمهورية مصر العربية على التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية، لمواجهة التطورات في الشرق الأوسط.

وأوضح راضي، أن زيارة ولي العهد السعودي، ستبحث بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك في المنطقة، وفقاً للشراكة التي تربط البلدين.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، على أن قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتاً إلى بحث عدد من القضايا والعلاقات المشتركة في مختلف المجالات.

وتستمر زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر لمدة يومين، في إطار جولة عربية يقوم بها، شملت حتى الآن دولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين.

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