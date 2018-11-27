الأهرام تتوشح بالعلم السعودي ترحيباً بولي العهد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توشحت الأهرام المصرية بالعلم السعودي، في مشهد ترحيبي لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، كثالث المحطات العربية التي يقوم بزيارتها خلال هذا الأسبوع. وكان الأمير محمد بن سلمان وصل القاهرة يوم الاثنين، في زيارة تعتبر الثانية خلال عام، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وحجم التعاون القائم بينهما.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. كما سيتم التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

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