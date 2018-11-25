ولي العهد يزور البحرين في ثاني محطات جولته العربية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت البحرين، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيزور البلاد اليوم الأحد في ثاني محطات جولته العربية، التي بدأها من دولة الإمارات العربية المتحدة مساء الخميس الماضي.

وقال الديوان الملكي البحريني، “إنّ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيكون في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته البلاد يوم غدٍ الأحد”. وأضاف في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، “أنّ الأمير محمد بن سلمان سيجري مباحثات مع الملك حمد، تتناول العلاقات بين البلدين، إضافة إلى تطورت الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية”.

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