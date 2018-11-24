قرقاش: نجاح انتخابات البحرين يعتبر نجاح للخليج العربي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، العملية الانتخابية التي جرت في البحرين، بمثابة نجاح لدولة الإمارات، وللخليج العربي.

وأوضح قرقاش، أن نسبة المشاركة العالية في الانتخابات، والوعي الوطني بأهمية الاستقرار، تؤكد على رفض التدخل الخارجي، وتعمل على تحصين البحرين.

وقال عبر صفحته في موقع "تويتر"، "إن البحرين الشقيقة حكومة وشعبا تعزز نهجها الدستوري والمؤسسي عبر نجاح العملية الانتخابية فيها".

وأضاف قرقاش: "نجاح البحرين، نجاح لنا، وللخليج العربي الذي نريده".

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وكانت انطلقت السبت، الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية البحرينية، وسط إقبال كثيف من الناخبين، وبمشاركة نسائية وشبابية ملحوظة.

وبدأ التصويت الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش)، واستمر حتى الساعة الثامنة مساءً السبت، 24 تشرين الثاني، وفقاً لوكالة أنباء البحرين.

وقال وزير العدل البحريني، خالد بن علي آل خليفة، أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية، بلغت 67 %.

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