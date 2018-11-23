زيارة محمد بن سلمان للإمارات ترند على تويتر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تصدر وسم # محمد_بن_سلمان_منور_ الإمارات ترند الإمارات في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فور وصول ولي العهد السعودي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، وحظي بتفاعل شعبي واسع بين مواطني الدولتين.

وكان مغردون أطلقوا الوسم احتفاءً بزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى دولة الإمارات التي استهل بها جولته التي تشمل زيارة دول عربية أخرى.

وعبّر المغردون عن فرحتهم بالزيارة التي تؤكد عمق العلاقات ووحدة المصير بين الدولتين الشقيقتينن معيدين نشر الصور التي تجمع بين قادة الدولتين منذ القدم، ودوّنوا بجانبها عبارات عكست حجم الترابط والمودة بين قيادة وأبناء الشعبين.

وقال مغرد: «ما أسعده من خبر، وما أجملها من لحظات حين يلتقي محمد الحزم بمحمد العزم»، ودوّن آخر: «العلاقة بين الإمارات والسعودية مصير مشترك وتعاون دائم، ومعاً للأبد، بكل الحب والتقدير والاحترام، أهلاً وسهلاً بولي عهد المملكة العربية السعودية في دولة الإمارات».

ودوّن آخر: «أجزم بأن ما يربط السعودية والإمارات يفوق تصور الشعوب، وهي علاقة ضاربة بجذورها في عمق التاريخ منذ القدم، أسّسها الأجداد المؤسسون رحمة الله عليهم»، وكتب أحدهم: «أسّس التحالف بين الإمارات والسعودية علاقة تاريخية أبدية معطرة بدماء شهداء البلدين الذين جادوا بأرواحهم في سبيل نصرة الحق ودحر الظلم».

وفي السياق ذاته، تفاعل أبناء المملكة العربية مع الوسم الذي أُطلق احتفاءً بهذه المناسبة بتغريداتهم التي أكدوا فيها أن ولي العهد السعودي غادر بلاده إلى بلده الثاني العضيد والشقيق، إذ قال مغرد: «خرج من داره وراح داره، الله يعزك ويخليك لنا فخر وطموح»، ودوّن آخر قائلاً: «سافر من داره لداره، حفظ الله قادة الشعبين».

وتزينت معالم الإمارات بعلم المملكة احتفاء بضيف الإمارات.

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