محمد بن سلمان يبدأ جولة عربية لتعزيز العلاقات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

غادر ولي العهد السعودي، مساء الخميس، المملكة للبدء في جولة خارجية ستشمل عدداً من الدول العربية.

وصدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم البيان التالي:

"بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وانطلاقاً من حرص مقامه على تعزيز علاقات المملكة إقليمياً ودولياً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، فقد غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الخميس لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة ".



إقرأ أيضاً:

قافلة مهاجرين جديدة تتوجه صوب الولايات المتحدة