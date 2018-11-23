محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يبحثان العلاقات الأخوية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، جلسة محادثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية.

ونشر الحساب الرسمي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على "تويتر"، تغريدة جاء فيها: "محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يعقدان جلسة محادثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في استقبال الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى مطار أبوظبي، الخميس، في زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر الحساب الرسمي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان في "تويتر"، تغريدة للترحيب بولي العهد السعودي قال فيها: "ببالغ سعادتنا نرحب بضيف الإمارات العزيز أخي الأمير محمد بن سلمان.. نعتز بعلاقاتنا التاريخية المتجذرة.. آفاق واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة والمثمرة تنتظر بَلَدينا.. ستظل الإمارات على الدوام وطنا محبا وسندا وعونا لأشقائنا في المملكة العربية السعودية".

من جانبه، غرد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على تويتر قائلا: "في المطار الرئاسي حاضرا المراسم الرسمية لاستقبال الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية في الإمارات بلده الثاني، أهلا وسهلا بمن يحمل فكره وعمله طموحا واسعا شاسعا للسعودية الشقيقة، وأهلا وسهلا بالشقيق والصديق والعضيد".

وفي تغريدة ثانية، للدكتور أنور بن محمد قرقاش، قال: "العلاقة السعودية الإماراتية تعززت بالثقة والشفافية وبالإرادة والعزيمة المشتركة، وزيارة الأمير محمد بن سلمان لبلده الثاني بكل ما تحمله من محبة وتقدير واحترام، مؤشر على البعد الاستراتيجي المهم لهذه العلاقة، أهلا بالشقيق والصديق والعضيد".

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