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محمد بن زايد يستقبل ولي العهد السعودي في أبوظبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الإماراتية.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن اعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة بالعلاقات التاريخية المتجذرة مع المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن آفاقا واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة والمثمرة تنتظر الإمارات والسعودية، مضيفا: "ستظل الإمارات على الدوام وطنا محبا وسندا وعونا لأشقائنا في المملكة العربية السعودية".

وتأتي زيارة ولي العهد السعودي للإمارات ضمن جولة خارجية تشمل دولا عربية، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.

 

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