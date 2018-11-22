العاهل السعودي يفتتح مشروع "وعد الشمال"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

من المقرر أن يَفتتح اليوم، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مشروع "وعد الشمال"، الذي سيوفر 10 آلاف وظيفة جديدة بحسب ما ذكره نائب وزير الطاقة السعودي.

وأوضح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن المشروع الجديد يُكلّف نحو 85 مليار ريال سعودي ، أي ما يعادل نحو 22.7 مليار دولار أمريكي، لافتاً إلى أنّ قطاع التعدين سيكون مفتوحاً للاستثمار الأجنبي بعد طرح قانون التعدين الجديد.

وتعتبر "وعد الشمال" مدينة لصناعات التعدين في المملكة العربية السعودية، وقد خصص مجلس الوزراء السعودي مساحة 290 كلم مربعاً للمدينة، بالإضافة إلى 150 كلم مربعاً لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها الأخرى، وبذلك يكون إجمالي المساحات المخصصة للمدينة 440 كلم مربعا.ً

وبحسب السلطات السعودية، فإن حجم ما تحويه المنطقة بنحو 500 مليون طن من الفوسفات الخام، أي نحو 7 بالمئة من الاحتياطيات العالمية المثبتة، وخاصة في منطقتي الجلاميد وأم وعال بين عرعر وطريف السعودية.

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