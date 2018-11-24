مقتل حوثيين في عملية تسلل فاشلة باليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لقي عدد من ميليشيات الحوثي مصرعم، أثناء محاولتهم التسلل إلى محافظة البيضاء جنوبي اليمن.

وقتل أكثر من خمسة عشر مسلحا حوثياً أثناء تصدي الجيش الوطني اليمني لهم على جبهة "قانية" في البيضاء، حسب مصادر عسكرية.

وأشارت إلى أن قوات دعم الشرعية في المحافظة، صدت محاولة تسلل للمتمردين الحوثيين إلى أحد مواقعها في جبهة قانية، بإسناد من طائرات التحالف العربي.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي، تقدما مستمرا لقوات الجيش الوطني اليمني منذ أسابيع، حيث أصبح الخناق يضيق أكثر على المتمردين.

وشهدت كتاف، كبرى مديريات محافظة صعدة، عملية نوعية لقوات الشرعية، أسفرت عن سيطرتها على مواقع إستراتيجية عدة.

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