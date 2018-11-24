خطف 11 شخصاً في هجوم داعش على ليبيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

قتل 9 أشخاص وخُطف 11 آخرون إثر هجوم لداعش على مركز للشرطة في بلدة تازربو بجنوب شرق ليبيا، بحسب ما أفاد مسؤول أمني لوكالة فرانس برس.

وجرت اشتباكات في محيط المركز، قبل أن يتمكّن أفراد داعش الذين قدموا على عشرة سيارات رباعية الدفع ومدججة بالأسلحة، من الانسحاب وخطف 11 شخصًا بينهم مدير أمن المنطقة ومدنيّون.

وقال مصدر عسكري لرويترز، إن المهاجمين استولوا على نقطة شرطة في بلدة تازربو شمالي الكُفرة حتى تمكن السكان من طردهم.

وهذا الهجوم هو الثاني في أقلّ من شهر، بعد هجوم أوّل تبنّاه تنظيم داعش وأدّى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقلّ في 29 تشرين الأول/أكتوبر في منطقة الجفرة.

وشن تنظيم داعش هجمات متعددة على بلدات في جنوب ليبيا منذ انسحابه إلى الصحراء بعد خسارته مدينة سرت الساحلية معقله الرئيسي في عام 2016.



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