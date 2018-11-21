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العصيدة والشموع تصنع فرحة الليبيين بالمولد النبوي

أخبار الآن  | مصراته - ليبيا ( جمال لعريبي )

 شهدت شوارع  مدينة مصراته احتفالات شعبية أقامها الأهالي في إطار احتفالاتهم بذكرى المولد النبوي الشريف وسط أجواء من البهجة والفرح

على اصوات الطبول و الدفوف .... و بمدائح دينية ...يستقبل الليبيين ذكرى المولد النبوي الشريف... تميزت احتفالات هذه السنة  بمشاركة مريدي الطرق الصوفية الذي زيَّـنو المواكب بقصائد المديح على الرسول  الكريم  ، وشاركهم اهالي المدينة   مرددين  الأهازيج الشعبية التي تتناقلها الأجيال خلال هذه المناسبة منذ مئات السنين.

تحظى ذكرى المولد النبوي الشريف باهتمام كبير عند الليبيين، حيث يقيمون احتفالاتهم وسط طقوس اعتادوا عليها منذ زمن طويل،  فيقومون باحياء ليلة المولد بالذكر و المديح وتخضب ايادي الاطفال بالحناء و تشعل الشموع في البيوت كما تقوم النساء بتحضير طبق العصيدة الذي يعد سلطان مائدة  احتفالات المولد  

و على الرغم من اختلاف أساليب وطرق الاحتفال بالذكرى من منطقة لأخرى، إلا أن ذلك لا يُغير من مكانة المولد النبوي في قلوب الأهالي في ليبيا ، حيث تشرع العديد من المناطق بعمل جلسات تخصص لذكر السيرة النبوية على مدى الشهر .
 

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