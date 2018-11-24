مقتل 7 في هجوم إرهابي جنوبي شرق ليبيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال علي الملاس، عضو المجلس البلدي لمدينة تازربو الليبية الواقعة جنوب شرق ليبيا، إن 7 قتلى سقطوا في هجوم إرهابي شنه تنظيم داعش على المدينة.

وأكد الملاس أن من بين القتلى 5 أفراد من قوات الأمن ومدنيين اثنين جراء الاشتباكات.

وأشار المسؤول الليبي إلى أن الأهالي اشتبكوا بالأسلحة النارية مع الإرهابيين ما دفعهم للانسحاب من المدينة.

وقال مصدر عسكري لرويترز، إن المهاجمين استولوا على نقطة شرطة في بلدة تازربو شمالي الكُفرة حتى تمكن السكان من طردهم.

ونشرت البلدة أسماء ستة سكان على موقعها الإلكتروني قالت إنهم قتلوا في الهجوم.

وشن تنظيم داعش هجمات متعددة على بلدات في جنوب ليبيا منذ انسحابه إلى الصحراء بعد خسارته مدينة سرت الساحلية معقله الرئيسي في عام 2016.



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