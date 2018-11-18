فرق الموت تغتال الغراوي أحد أبرز ناشطي الحراك في البصرة

أخبار الآن | البصرة - العراق (وكالات)

اغتالت مجموعةُ مسلحة الشيخ وسام الغراوي أحد أبرز ناشطي البصرة جنوبي العراق بعد أيامٍ من عودةِ التظاهرات إلى المحافظة. وقالت مصادر إن الشيخ الغراوي، والمعروف أيضا كناشطٍ مدني مُعارض لبعض السياسات، جرى نقله إلى المستشفى العسكري لكنه كان قد فارق الحياة.

وكان الغراوي، الذي لقي حتفه بعدة رصاصات أمام منزله، يدعو لتشكيل فصيل مسلح يأخذ على عاتقه حمل السلاح سعياً منه لتحقيق مطالب البصرة ضد تجاهل الحكومتين المحلية والمركزية لمطالب المحافظة.

ويُعدُ الغراوي أحد المحركين الرئيسيين للاحتجاجاتِ ضد الفساد التي اندلعت بقوةٍ في الجنوبِ العراقي وتحديدا وسط البصرة والتي وصلت إلى التحريضِ وإشعالِ النيران في القنصلية الإيرانية وبعض المقراتِ الحزبية والحكومية.

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