قتلى من عائلات داعش بغارات للتحالف الدولي في دير الزور

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (المرصد السوري)

قُتل 43 شخصًا غالبيتهم من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي جراء غارات نفذها التحالف الدولي على آخر جيب يحتله التنظيم الإرهابي في شرق سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونقلت "فرانس برس" عن مدير المرصد رامي عبدالرحمن، أن "3 مدنيين بينهم 17 طفلاً و12 امرأة من عائلات التنظيم قتلوا في غارات للتحالف استهدفت فجراً قرية أبو الحسن، الواقعة قرب بلدة هجين في دير الزور".

وأوضح عبدالرحمن أن سبعة آخرين قتلوا جراء هذه الضربات دون أن يتمكن المرصد من تحديد ما إذا كانوا مدنيين أم إرهابيين.

وكثف التحالف الدولي منذ مطلع الشهر الحالي وتيرة استهدافه لهذا الجيب، ما تسبب في مقتل العشرات من أفراد عائلات التنظيم.

وقتل 38 شخصاً على الأقل بينهم 32 مدنياً الثلاثاء الماضي جراء ضربات مماثلة استهدفت بلدة الشعفة.

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