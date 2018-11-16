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وفاة وزير العدل اليمني في موسكو بعد صراع مع المرض

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

توفي وزير العدل اليمني، القاضي جمال محمد عمر في العاصمة الروسية موسكو بعد صراع مع المرض.

وكان الوزير في رحلة علاجية بين القاهرة و موسكو بسبب مرض عضال ألمّ به، وهو من مواليد عدن، والتحق بالخدمة العسكرية، فيما حصل على ماجستير الحقوق من الاتحاد السوفيتي سابقا، وخدم في سلك القضاء 27 عاما، وتدرج في العمل القضائي بالمحاكم قاضياً ثم رئيس محكمة حتي أصبح وزيراً للعدل.

 

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