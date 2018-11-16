ميليشيات الحوثي تقصف أحياء سكنية في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أقدمت ميليشيات الحوثي على قصف الأحياء المحررة في مدينة الحديدة على ما أفادت مصادر عسكرية في قوات المقاومة اليمنية المشتركة.

وأضافت المصادر أن المتمردين قصفوا الأحياء السكنية في شارع الخمسين الواقعة قرب دوار المطاحن بعدد من القذائف مخلفة أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة.

كما قامت قوات المقاومة المشتركة بالرد على مصادر النيران وقصف تحرك للمتمردين أثناء قيامهم بزرع الألغام في شارع الخمسين.

وقصفت مقاتلات التحالف تعزيزات للمتمردين في مدينة الحديدة و كذلك في مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة.

الى ذلك قالت مصادر في المقاومة اليمنية المشتركة إن فرق الهندسة فككت ونزعت خلال الأيام القليلة الماضية مئات الألغام من الشوارع المحررة ولا يزال العمل جارياً بوتيرة عالية لمسح وتفكيك ونزع الألغام والعبوات الناسفة.

وكانت ميليشيات الحوثي أحرقت مخازن مستودعات المؤسسة العامة للكهرباء الواقعة في الأحياء الشرقية داخل مدينة الحديدة قبيل انسحابها منها.

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