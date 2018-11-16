ميليشيات الحوثي تفجر مدرسة بالحديدة

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فجّرت ميليشياتُ الحوثي مدرسة الثاني والعشرين مايو الواقعة في منطقةِ الجاح جنوب الحديدة غربي اليمن، بعد أن تسللوا إلى داخلِها وقاموا بتفخيخِها وتفجيرِها.

يأتي ذلك مع استمرارِ الميليشياتِ باتباع سياسةِ الأرض المحروقة، رداً على هزائِمها المتوالية في محافظة الحديدة، نتيجة تقدمِ القوات اليمنية المُشتركة بشكلٍ ملحوظ في عدةِ مناطق من المحافظة بمساندة قواتِ التحالف العربي.

ووصف سكان محليون أعمال ميليشيات الحوثي ضد المرافق التعليمية وغيرها في اليمن بالانتقامية، والناتجة عن أفعال إرهابية.

شهود عيان أفراد من جماعة الحوثي تسللوا للمدرسة بعد تحرير المنطقة من سيطرتهم وقاموا بتفخيخها وتفجيرها، محذرين من خطورة استمرار الميليشيات في هذه الأعمال التي وصفوها بـ"الارهابية والانتقامية".

ووفقاً لإحصاءات، فقد حرمت ميليشيات الحوثي أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم، وقصفت ودمرت 2372 مدرسة جزئياً وكلياً، فيما استخدمت أكثر من 1500 مرفق تعليمي سجوناً وثكنات عسكرية.

من جهة ثانية أشارت مصادر محلية إلى أن ميليشيات الحوثي شنت حملة اختطافات واعتقالات غير مسبوقة في محافظة الحديدة، طالت شباب وشيوخ وأطفال، إضافة إلى مداهمات لأحياء ومنازل، بتهمة التعاون مع قوات الشرعية اليمنية والتحالف.

وأوضحت المصادر أنّ الميليشيات تواصل احتلال المنازل وتفخيخ المباني والأحواش في أحياء 7 يوليو والتسعين والربصة بالمحافظة اليمنية.

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