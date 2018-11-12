الإمارات: جسر جوي لمساعدة متضرري سيول الأردن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أمر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتدبير جسر جوي لتقديم مساعدات لمتضرري الفيضانات التي ضربت الأردن في الأيام الماضية. هذا ولقي اثنا عشر شخصا حتفهم بينهم غطاس من الدفاع المدني في سيول خلفتها أمطار غزيرة في الأردن ليل الجمعة.

وغرد المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر:"محمد بن راشد يأمر بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من جراء الفيضانات القوية التي ضربت أجزاء من الأردن خلال الأيام القليلة الماضية".

وبين الضحايا سبعة أشخاص لقوا حتفهم في مأدبا (32 كلم جنوب عمان) وطفلة في معان (212 كلم) وأربعة في ضبعا في جنوب عمان. كما أصيب 29 شخصا بجروح بينهم 4 من الدفاع المدني و4 من الأمن العام.

وشهدت محافظة مأدبا ومدينة البتراء الأثرية وصحراء وادي رم، ووادي موسى والجفر في الجنوب، ومناطق أمطارا غزيرة وسيولا جارفة ليل الجمعة الماضي. وكان 21 شخصا لقوا حتفهم قبل أسبوعين غالبيتهم تلامذة مدرسة كانوا في حافلة جرفتها سيول تسببت بها أمطار غزيرة في منطقة البحر الميت 50 كلم غرب عمان.

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