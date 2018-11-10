ارتفاع عدد ضحايا سيول الأردن وإعلان حالة الطوارئ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسيل تفّال)

ارتفع عدد ضحايا السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت أجزاء من الأردن ، فيما تُواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين في ظل إعلان حالة الطوارئ في البلاد..

بعد أكثر من أسبوعين على حادثة السيول التي جرفت حافلة مدرسية في البحر الميت، تعود النعمة للتحول إلى نقمة وتقتل 12 شخصا في الأردن بعد هطول أمطار غزيرة تحولت إلى سيول عنيفة تسببت بانهيارات في مناطق مختلفة في المملكة الأردنية.

الحكومة الأردنية أعلنت أن عمليات البحث عن مفقودين لا تزال مستمرة، وأوقفت جميع الرحلات للمناطق السياحية والأثرية إلى حين استقرار الحالة الجوية، حيث أجبرت السيول السلطات الأردنية على إجلاء ما يفوق الثلاثة آلاف سائح من مدينة البتراء إلى مناطق آمنة، قبل أن تتدفقَ السيول إلى بعض مناطق المدينة الجبلية الشهيرة بآثارها المنحوتة في الصخور.

التحولات المناخية غير المسبوقة في الأردن، دفعت الحكومة الأردنية إلى تشكيل خلية أزمة للتعامل مع الأوضاع الجوية السائدة ، وخصصت المدارس والمساجد كمراكز إيواء مؤقتة للمواطنين التي شكلت السيول خطورة على منازلهم.

دائرة الأرصاد الجوية حذرت من الحالة الجوية الصعبة غير المستقرة خلال اليومين القادمين ومن خطر تشكل مزيد من السيول في المملكة.

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