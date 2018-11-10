إخلاء مواطنين من أماكن السيول في الأردن لحمايتهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - دبي (صحف)



صرحت جمانة غنيمات الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية أنه تم إخلاء أكثر من الفٍ ومئةِ مواطن بالقربِ من الأودية ومجاري السيول من قبلِ الجهات المختصة.

وأضافت أنه تم إخلاء مايقار620 مواطناً في محافظة المفرق و 315 مواطناً في محافظة معان و 150 مواطناً في الأغوار و 67 أخرين من البادية الوسطى.

وأوضحت أنه تم توفير مساكن مناسبة للعائلات بالقربِ من المدارس والخدمات بالإضافة الى انه تم التنسيق بين إدارةِ مخيم الزعتري ومحافظِ المفرق لأخذِ الاحتياطاتِ الكاملة بهدفِ حماية قاطني المخيم.

وكان قد توفي تسعة أشخاص على الأقل نتيجة سيول وأمطار غزيرة ضربت الأردن يوم الجمعة، و أمضت فرق الانقاذ الليل في عمليات بحث عن مفقودين في منطقة مليح فيما شوهدت فرق من الجيش والشرطة تتعاون مع الأهالي في عمليات الإنقاذ.

من جهتها، طلبت مديرية الأمن من المواطنين ضرورة الابتعاد عن الأماكن المنخفضة ومجاري السيول، والانتقال إلى أماكن أكثر أماناً وخصوصا المدارس التي جهزت لاستقبال الفارين.

وأخلت السلطات آلاف السائحين من مختلف الجنسيات كانوا يزورون مدينة البتراء الأثرية، فيما انتشرت فرق الإنقاذ بالجفر ومليح وضبعة والسلط للبحث عن عشرات المفقودين.

وقد شهدت مدينة البتراء ووادي موسى جنوب الأ ردن ومناطق أخرى أمطارا غزيرة وسيولا جارفة من المياه التي هطلت في المناطق المرتفعة.

وعلقت وزارة التربية والتعليم علقت الدراسة في جميع مدارس المملكة، خوفا من تكرار كارثة التلاميذ الذين تحولت رحلتهم لمأساة كبرى الشهر الماضي.

وكان 21 شخصا لقوا حتفهم قبل اسبوعين، غالبيتهم من تلاميذ مدرسة، كانوا في حافلة جرفتها سيول تسببت بها أمطار غزيرة مماثلة في منطقة البحر الميت الشهر الماضي.

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