الأردن يعثر على 6 مفقودين جراء السيول
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
عثرت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني في الأردن على الستة المفقودين في منطقة "وادي رم" جنوبي المملكة وجميعهم بحالة جيدة.
وأشارت جمانة غنيمات الناطقة الرسمية باسم الحكومة إلى أن الأجهزة المعنية تتابع عملية البحث عن 14 مفقوداً آخرين في منطقة الجفر.
وتم إخلاء 8 من أصل المفقودين وبقي 6 معروف مكانهم والعمل جار لإنقاذهم.
وأعلنت غنيمات "أن طائرة عسكرية تحركت للموقع للبحث عنهم بمجرد وصول التبليغ عن فقدانهم".
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