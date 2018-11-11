الأردن يعثر على 6 مفقودين جراء السيول

... العثور على المفقودين الـ6 جراء السيول في الأردن أعلن الدفاع المدني الأردني أن فرق الإنقاذ التابعة لها عثرت على الستة المفقودين في منطقة "وادي رم" جنوبي المملكة وجميعهم بحالة جيدة.

... مأساة: شاب أمريكي خسر حياته خوفاً على هاتفه المحمول! تعرض الشاب الى عدة طلقات نارية أدت الى وفاته على الفور، وذلك عندما حاول استرداد هاتفه المحمول

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