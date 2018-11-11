الأردن يواصل البحث عن طفلة جرفتها السيول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

يواصل الدفاع المدني الأردني البحث عن طفلة مفقودة جرفتها السيول التي ضربت منطقة الوالة في محافظة مأدبا جنوبي البلاد.



وقال مدير عام الدفاع المدني الأردني مصطفى البزايعة، إن أكثر من 500 شخص من كوادر الدفاع المدني يشاركون في عمليات البحث عن الطفلة المفقودة.



ولقي 12 شخصا حتفهم بينهم غطاس من الدفاع المدني في سيول خلفتها أمطار غزيرة في الأردن ليل الجمعة.

وشهدت محافظة مأدبا ومدينة البتراء الأثرية وصحراء وادي رم ووادي موسى والجفر، أمطارا غزيرة وسيولا جارفة ليل الجمعة الماضي.

يذكر أن الأردن شهد قبل أكثر من أسبوعين، مقتل 21 شخصا غالبيتهم تلاميذ مدرسة كانوا في حافلة جرفتها سيول تسببت بها أمطار غزيرة في منطقة البحر الميت غربي عمان. ونتيجة لذلك، قدم وزير التربية والتعليم الأردني عزمي محافظة ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب استقالتيهما.

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